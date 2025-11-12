Lange nicht mehr

so etwas gesehen:
https://winfuture.de/news,154861.html
Ein Foto vom Rest des PCs wäre interessant.
A
Ich selbst habe Nikotinkisten von Kunden nie aufgerüstet, repariert oder gereinigt.
Der Gestank hat sich im ganzen Haus verbreitet und so ein Teil habe ich gleich ins freie gestellt...
So extrem habe ich es allerdings noch nie gesehen. Möchte nicht wissen, wie dessen Lunge aussieht!
Gruß
Viele aus meinem Bekanntenkreis, rauchen seit Jahren nicht
mehr. Alle sind heilfroh das sie es geschafft haben. Wenige
beklagen allerdings die Gewichtszunahme in Anschluss.
Übrigens erwischt es nicht nur Computer. Radios, oder
besser Kompaktanlagen, Fernseher und Router, alles
worin Wärme zirkuliert, saugt sich mit dem nikotinhaltigen
Dreck voll. Andy
Glaube das willst Du nicht wirklich.
Das wird ein einziger schwarzer Klumpen sein, welches ihm schwerfällt noch irgendeinen Gasaustausch vornehmen zu können.
Nicht guggen da:
https://www.suedtirolnews.it/unterhaltung/wer-haette-das-gedacht/raucherlunge-im-vergleich-video-schockt-das-netz
Der Unterschied ist schon krass. 10 Jahre, so sagt man, braucht die
Lunge um sich einigermaßen zu regenerieren. Ob das stimmt? Andy
Ob das stimmt?
Ich denke schon.
In meiner Glanzzeit rauchte ich ca. 50 Kippen ohne Filter, Roth-Händle, Reval, Gauloises ectr.
Danach Zigarillos und Pfeife. Weil mein Auto morgens so stank wie eine überfüllte Kneipe, habe ich von heute auf Morgen einfach aufgehört. Meine vorhandenen Zigarillos mit Feuerzeug auf meinen Schreibtisch gelegt und ein Jahr liegen lassen. Danach habe ich Zigarillos, Pfeife und Tabak im Kamin entsorgt.
Das ist 25 Jahre her. 10 Jahre später aber ich an einem wissenschaftlichen Test für ex-Raucher an der Uni Bochum teilgenommen. Meine Lunge war in einem hervorragenden Zustand. Heute im Alter komme ich trotz einer schweren Lungenentzündung die ich vor 3 Jahren hatte immer noch auch excellente 98% Sauerstoffsättigung.
Gruß
h1
Roth-Händle, Reval, Gauloises
Oh, ein echter Feinschmecker. Nein nur ein Scherz!
Aber die Roth-Händle hatte ich mal. Waren mir zu
heftich. Andy
Habe gerade festgestellt, dass ich schon wieder ein Posting in ICH-Form geschrieben habe -also ich rauchte, ich denke, ich, ich, ich...- was einen stillen Bewunderer von mir sicher wieder in Rage bringt.
Natürlich hatte ich schon überlegt, mein Posting zu revidieren und in der dritten Person zu schreiben, aber dann hattest du schon geantwortet und die Möglichkeit war vertan.
Gruß
Mit 36 habe ich von heute auf morgen die letzte Zigarette angefasst, man hat mich nicht gesehen aber gehört!
Gehustet ohne Ende und Marlboro hat meinen Tag bestimmt. So um die 50 am Tag waren zuletzt.
Der Entzug war heftig, aber was mein Cousine konnte, dass konnte ich aber auch. Die hatte auch einfach aufgehört, aber mit viel weniger Stinkern am Tag.
Mein Onkel ist elendig daran eingegangen, der konnte einfach nicht aufhören und bekam zuletzt keine Luft mehr.
Meine Flimmerhärchen waren allerdings schon dahin...
Mein Mitleid für kotzende Raucher hält sich in Grenzen, die Aufklärung heute ist umfassend!
Gruß
Ich auch.....! :-)
Mit 40 aufgehört - gleichzeitig mit Alkohol. Geraucht habe ich Selbstgedrehte - Van Nelle, Schwarzer Krauser. Von einem auf den anderen Tag auf Null runtergefahren.
Seitdem - also mittlerweile seit ca. 40 Jahren - keine Zigarette mehr und keinen Tropfen Alkohol mehr. Mir geht es gut. Nächstes Jahr werde ich 80.....