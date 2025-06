Kaufberatung für Monitor erbeten

Hallo!

Ich will mir seit Jahren mal wieder einen neuen Monitor gönnen. War bisher mit meinem Samsung P2350 recht zufrieden, zumal ich auch kein Gamer bin (mit Ausnahmen).

Erstmal das wohl Wichtigste, bis ca. 150€ kann ich ausgeben. Dazu hatte ich eBay oder eBay-Kleinanzeigen im Auge, evtl. auch refurbished (obwohl...?).

Ich selbst sehe links nichts und nutze sowohl Lese- als auch PC-Brille. Meine Graka ist eine (ausreichende) billige Nvidia Geforce GTX 1050 mit 2GB Speicher. Da ich seit Jahren immer noch gerne Age of Empire III, manchmal sogar II, spiele (Steam), plus eine Ur-Version Mahjong virtuell, reichte das ja völlig.

Ich will also meinem Auge was Gutes tun. Was könnte ich mir da bestmöglich holen, und worauf muss ich achten. Ach ja, ne Nummer grösser wäre gewünscht, also 27" - oder ists für 32" budgetmässig zu dünn?

Freue mich über Ratschläge, zumal mich das Angebot an Monitoren einfach "erschlägt". Nur, was ist Schrott davon?

