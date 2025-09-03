Grafikkarte ausbauen

Ich habe in meinem Leben schon viele Grafikkarten ausgetauscht. Aber hier stoße ich an meine Grenzen. Ich kann einfach den Entriegelungsknopf nicht finden.. Es handelt sich um eine RTX 4060 auf einem Asus prime A520M-K Motherboard. Ich habe den Verdacht,daß ich den CPU-Kühler ausbauen muß. Aber da traue ich mich nicht dran. Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?Ich würde ja ein Bild einfügen,aber dazu bin ich scheinbar zu blöd. Keine Ahnung wie das hier funktioniert
Beim Schreiben des Beitrags gibt es oberhalb des Texteditors einige Symbole.
Dort kannst Du auf das Kamerasymbol klicken. Anschließend erscheint ein Dialogfenster zur Auswahl und zum Upload der Bilddatei.