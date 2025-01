ASUS PA329C USB-Port ist weg?

Den Asus Monitor PA329C schalte ich bei längeren Pausen aus. PC bleibt aber an. Wenn ich den Monitor nach der Pause wieder anschalte, funktioniert der USB-Port nicht mehr, Angeschlossene Geräte an dem Port auch nicht mehr. In Win10 ist der Port unter USB... nicht gelistet.

USB3 ist doch hot plug? Warum erkennt Win 10 den Asus-Port nicht mehr?

Nach Runterfahren/Hochfahren ist in Win alles wieder vorhanden und der Port funktioniert problemlos.

Wär schön, wenn Win nach Einschalten des Monitors den Asus-Port erkennen würde. Aber wie?