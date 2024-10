Hochauflösender Monitor mit Win-, DOS- und Linux-Treibern

Hallo,

ich wollte einen neuen Monitor und habe mich für den Lenovo L29w-30 entschieden. Sichtbar gestartet ist er leider immer nur, wenn das jeweilige Betriebssystem, in meinem Fall WinXP64 und Win7x64, gestartet ist, sodass ich gar nicht ins BIOS kommen konnte. Treiber hatte ich nur für Win7.

Was ich außerdem vermisst hatte, war ein Bildschirmmanager, da, wenn ich den Monitor auf ganze Breite eingestellt hatte, die Programme und somit Bilder total in die Länge verzerrt waren (oder hatte ich da etwas missverstanden?).

Da ich nicht in das vom Service genannte Menü gekommen bin, habe ich das Gerät zurückgegeben.

Ich würde sehr gerne ein ähnliches Modell kaufen, das gerne noch etwas höher sein könnte, aber auf jeden Fall optimal auch unter DOS und Linux laufen soll (obwohl ich auch mein Windows für meine Musikanwendung demnächst upgraden werde).

Nutzen möchte ich es für Büroarbeiten und Internet-Recherchen, aber auch Bild-, Musik- und Videobearbeitung, und optimal wäre, wenn es einen Monitormanager hätte, mit dem ich verschiedene Anwendungen in unterschiedlichen Fenstern laufen lassen könnte.

Kann mir jemand bitte einen Monitor empfehlen, der für mich geeignet ist?

Ich bin Laie, also bitte nicht mit technischen Bezeichungen überfordern :-)

Lieben Gruß

Suzi