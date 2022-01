„WinTV und ältere Spiele Bildschirm schwarz“

Hallo,

jetzt habe ich doch mal ein für mich nicht lösbares PC-Problem.

Wenn ich mit Hauppage WinTV etwas aufnehmen will dann bleibt der Bilschirm schwarz.

Ich habe ein paar alte PC-Spiele (Age of Emp 1+2), die starten zwar, man hört den Ton aber es kommt nur ein schwarzer Bildschirm.

Es hat alles soweit funktioniert bis ich mal morgens den PC schnell vor der Arbeit runtergefahren habe, weil ich nachts was aufgenommen habe. Da war Win-TV und Age of Empire noch am laufen.

Seit diesem Zeitpunkt starten zwar die Programme, WInTV macht "buffering". Dann aber nur schwarzer Bildschirm

DirektX12 ist installiert??

Win 10

Müssen da Treiber reinstalliert werde ?

Soweit die Situation.

Ist komisch oder ? Weiß jemand Rat ?

Grüße

Markus