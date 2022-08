Hallo,

bei einem PC-Tausch musste ich feststellen, dass der Stecker des verbliebenen VGA-Kabels nicht an dem Anschluss der Grafikkarte des eingewechselten PCs passt. Denn hier ist der Anschluss ebenfalls als Stecker ausgeführt.

Ich brauche also ein VGA-Kabel Stecker/Buchse bzw. einen entsprechenden Adapter. Könnt ihr mir von der fachlichen Seite her ein beziehbares Teil empfehlen? Ich habe bisher leider nichts in den vorhandenen Angeboten gefunden.

Ebo1