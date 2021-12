Ultrawide an GTX980

Hallo zusammen,

ich würde mir gerne einen neuen Monitor XXL (Ultrawide) oder alternativ 2x 27" kaufen, wobei Ultrawide wenn auch teurer bevorzugt.

Hat jemand Erfahrung mit einem Samsung Gaming C49RG94SSR an einer GTX 980? Ich habe irgendwo im netz gelesen, dass es dort Probleme mit voller 2K/120 Auflösung/Hz geben könnte. In meinem Fall sind 2 GTX980 verbaut. Würde SLI Verbund da was bringen oder föllt dann der Splitscreen weg?

Der o.g. Monitor wird aktuell zwischen 800-850 EUR angeboten, was auch mein max. Budget für den Spaß sein wird :-)

Danke vorb.