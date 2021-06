„Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4k-fähig?“

Im Rechner steckt eine Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Funktioniert mit einem Monitor, oder mit 2 Monitoren problemlos.

Rechner hat einen Tisch-Monitor am Display-Port, perfekt. Schließe ich zusätzlich ein 4K-TV über HDMI an die Grafikkarte an, dann veschwindet (Nirvana) am 1. Monitor die Desktopanzeige. AmTV bekomme ich nie an HDMI ein Bild. Ziehe ich den HDMI-stecker, so liefert der Tisch-Monitor wieder den Desktop.

Was ist zu tun, um 2 Monitore (Normal+TV) identisch betreiben zu können?

Monitor Asus PA246, TV CHIQ U50H7N