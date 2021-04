Monitor 4K

Ich musste mir leider einen neuen Monitor gönnen.

Der Alte hatte sich während meines Mittagsnickerchens einfach so verabschiedet. Na gut, er hatte klaglos 12 Jahre gute Dienste geleistet.

Die Suche ging los, was darf es sein, was darf es kosten, welche Anforderungen erfüllen?

Es sollten schon so 28" sein, natürlich sollte es ein IPS-Panel sein mit LED Beleuchtung.

Wer 4K Fernsehen schaut, möchte darauf auch am PC nicht verzichten. Doch, doch man sieht den Unterschied, wer den nicht erkennt, braucht ne Brille.

Als Preislimit hatte ich mal 400€ in den Raum gestellt, es geht billiger, aber auch viel teurer.

Und wie das dann so ist, sucht man sich ein Wölfchen und stolpert über dies und das.

Langer Rede kurzer Sinn, am Ende fiel die Wahl auf diesen:

Samsung U28R554UQU 28" Edge LED 3840 x 2160

https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6948441_-u28r554uqu-samsung.html

https://www.testberichte.de/p/samsung-tests/u28r554uqu-testbericht.html

Da ich kein Gamer bin, legte ich nicht so großen Wert auf Schnelligkeit, sondern mehr auf Bild- und Videotauglichkeit, deswegen IPS-Panel und kein TN oder AV-Panel.

Aber schauen wir mal was der Neue so drauf hat.

Gruß

h1