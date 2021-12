„Kann man einen vorhandenen USB-C Anschluss am Laptop erweitern?“

Hallo zusammen, ich wüsste gern ob man seinen vorhandenen USB-C Anschluss am Laptop irgendwie erweitern kann. Mein Laptop hat einen USB-C-Anschluss an dem ich leider keinen Bildschirm anschließen kann oder gar an eine vorhandene Dockingstation die per USB-C zwei Bildschirme mit dem Laptop verbinden würde.

Muss ich nun einen neuen Laptop kaufen oder kann man mit irgendwelchen Adaptern arbeiten? Ich habe viel gegoogelt und einige Adapter gesehen, mir erschließt sich aus der Beschreibung aber leider absolut nicht ob sie für meine Zwecke geeignet sind. Über Tipps dazu freue ich mich.