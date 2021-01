„Grafikkarte wird nur als Standard-VGA erkannt“

Ich hoff die Überschrift ist so richtig formuliert. Ich hab meinen Uralt-PC wieder auspacken müssen. Laut einem Programm ist das Motherboard ein GF8200C M2+. Windows 7 64 bit. Zum einen wird der Co-Prozessor nicht erkannt, zum anderen bezeichnet der gemeine PC die ebenfalls alte Gra-Ka als Standard VGA. Das olle Ding funktioniert ja, ich weiß bloß nicht mehr, was für eine es ist. CPU-Z behauptet ATI Radeon. Aber SO finde ich keine Treiber. Kann mir bei den beiden Problemen wohl jemand helfen, bitte? Ein neuer PC sitzt wegen kranker Katze nicht drin und mein Lappie lag nach Umzug in sovielen Teilen, dass ich es wegwerfen mußte. Und wenn ihr jetzt über den alten PC lacht: Immerhin funktioniert der seit 2014...