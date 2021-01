Einstellungen optimieren bei Monitor? (Magic Bright, Magic Upscale, Game mode, Free Sync...)

Habe seit kurzem neuen Monitor:

Samsung C27F398FWU

Frage mich ob ich bei Einstellungen irgendwas 'optimieren' sollte:

- Samsung Magic Bright: Custom, Standard, Cinema, Dynamic Contrast (derzeit, ich habe nix umgestellt: Custom, 100 brightness, 75 Contrast; red green blue jeweils 50, color tone normal, gamma mode1)

- Samsung Magic Upscale (off ist eingestellt, es gibt Mode 1 und Mode 2)- Eye Saver Mode (off eingestellt, es gibt auch on)

- Game mode (off eingestellt, es gibt On und Always on)

- Response time (faster eingestellt, es gibt auch standard und fastest)

- free sync (off eingestellt, es gibt standard engine und ultimate engine)

Mach 90% office work, 5% Serien anschauen, 5% spielen

Danke für Tips