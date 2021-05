„Das Format 16:10: Schmerzlich vermisst bei Monitoren und als 27-28" gesucht“

Danke für den Link (und die schlechte Nachricht, dass nur noch Briefschlitze gebaut werden). Allerdings:

Den bei PRAD angebotenen Dell 2709 WFP habe ich hier auf dem Schreibtisch stehen. Ist immer noch ein toller Monitor, dafür, dass er so uralt ist. Den habe ich seit ungefähr 11 Jahren und er ist der beste Allrounder, den es je gab.

Spielefähig, selbst bei Shootern ist der Top! Ebenfalls die Grafikfähigkeit ist gut, er zeigt immerhin 95 % des Adobe-Farbraumes an. Super Helligkeitswerte, Verteilung und Blickwinkel sind auch voll in Ordnung. Das war das Beste, was je als S-PVA gebaut wurde. Hat damals auch stolze 1.200 € bei einem kleinen Händler gekostet. - Dell selbst wollte 1.500 Dittscher haben.

Hat einen superschweren Standfuß, der selbst bei Höhen- und Richtungsverstellung nicht rutscht und wenn der ganz nach unten gefahren ist (das brauche ich so an meinem Arbeitsplatz), ist die Unterkante nur noch 2 cm über dem Schreibtisch.

Ich bin mit dem Ding immer noch zufrieden. Das Ding ist für Grafikarbeit kalibriert mit Colour Monky und die Werte hauen auch nach sol langer Zeit hin.

Werde dann wohl den alten Gaul weiter reiten, bis er zusammenbricht.... Und wenn er dann irgendwann die Grätsche machen sollte, werde ich mir wohl den oben erwähnten LG kaufen - notgedrungen (wenn es ihn dann noch gibt )....