Hallo, mein Samsung SyncMaster 2494LW hat heute den Geist aufgegeben. Bild kommt nach dem Einschalten nur für ca. 2 Sekunden, danach bleibt er schwarz. Also muss ein neuer her,

Was könnt ihr mir in der Klasse des Samsung bis ca. 150 Euro empfehlen ? TN-Panel reicht mir, da nur ich direkt davor sitze. Wichtiger ist mir gutes Bild, gespielt wird auch nichts was schnelle Reaktion braucht.