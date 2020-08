„Neue Grafikkarte für Leistungsschub“

Prima Anmerkungen, ich höre daraus, ein Graka update ist gut, aber ein neuer Rechner bingt dramatisch mehr, sowas z.B. ?



Wieder Nö;-)



Stecke doch einfach die von A13 empfohlene Graka in Deine Kiste und wenn Du mit der Leistung zufrieden bist und vernünftig damit arbeiten kannst, ist doch alles gut.



170-240€ sind jedenfalls weniger Kohle als 1700€ für eine neue Kiste, ausser Du hast zuviel Geld und möchtest daher für Jeff Bezos spenden. Am Ende langweilt sich die Kiste ausserhalb des Bildbearbeitens wahrscheinlich trotzdem die meiste Zeit vor sich hin und das nur noch etwas mehr als Deine jetzige. Dafür ist der Betrag m.E. etwas zu hoch und das feierst Du auch nicht über die Zeit an Einsparen ab, denn bis dahin gibt es den nächsten auf dem Papier um Faktor X leistungsfähigeren PC.



Es ging doch nur um die Aussage, dass durch das neue Teil fiktiv 100% mehr an Wumms rauskommt und das ist einfach nicht der Fall. Da musst Du doch nicht aus jeder Melodie ein Chorkonzert machen;-)