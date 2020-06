„Monitor zeigt "kein Signal" beim booten“

Ich habe einen PC von 2014. Seit einigen Tagen zeigt der Monitor beim startet nur "kein Signal". Nach 1-3 Versuchen (Power-Taste am Gehäuse) startet er dann. Wenn er läuft, gibt es keine Probleme, ich kann dann auch booten so oft wie und was ich will. Das Problem tritt nur ca. alle 10x booten auf, also nicht wirklich gehäuft. Das kann natürlich alles mögliche sein, deshalb habe ich versucht einiges auszuschliessen:



Lose Kabel sind es nicht, denn ich habe sie mechanisch überprüft. Alles steckt fest. Und wenn das Problem auftritt startet der PC nach 1-3 Starts ohne das ich die Kabel berühre.



Da das Problem auftritt bevor Windows oder Linux begann zu booten, schliesse ich ein Softwareproblem aus.



Die erste SDD Festplatte (sda) mit dem Bootsektor ist in Ordnung soweit ich das dem S.M.A.R.T. Test entnehmen kann.



Könnte es an der Grafikkarte, einer GeForce GTX 750, liegen? Laut Nvidia X Server Settings hat sie im normalen Betrieb (kein Spiel) 35C.



Kann man eine Grafikkarte sonst noch testen?