Graka für Gelegenheitsspieler gesucht

Hallo,

ich möchte ab und zu Mal am PC was spielen und inzwischen kommt meine onboard Graka deutlich an ihre Grenzen. Im Moment spiele ich z.B. Anno 1800 (das funktioniert eigentlich noch ganz gut) und jetzt seit kurzem AC Odyssey (das geht eigentlich fast gar nicht).

Ich erwarte keine 60 fps bei 4k, aber kein Geruckel bei mittleren Details in Full-HD wäre schon schön. Idealerweise kann die Graka auch weiterhin mittelfristig diese Erwartungen erfüllen.

Meine Hardware: i5-6500 CPU auf einem Gigabyte H110M Mainboard, 8 GB Speicher, SSD, 550 W Netzteil und ein Full-HD Monitor.

Die empfohlene Hardware für die beiden o.g. Spiele ist eine GeForce GTX 970 mit 4 GB, aber die ist ja wohl schon uralt und gar nicht mehr erhältlich.

Mir persönlich ist es auch Wurst ob AMD oder Nvidia, ggf. würde ich auch was gebrauchtes kaufen. Budget sind max. 150,- €.

Was würdet ihr mir da empfehlen? Gibt es das überhaupt? ;-)

Danke für euer Hirnschmalz! Bleibt gesund!

Gruß

Till