„Grafikkarte nutzt nur 8 lanes statt 19“

hallo nicklesteam,ich musste mir gestern eine HD 6570 einbauen,eine andere hatte ich nicht da,jetzt sehe ich im GPU-Z das die karte PCI-E 2.0 nutzt was ja weigentlich kein problem ist,doch die karte arbeitet nur mit 8 lanes beim expres2.0 die hd6570 hatt 2gb ,DDR3-speicher verbaut,meine suche ergab,das die karte egal mit welchem speicher sie ausgerüstet ist immer 16 lanes unterstützt,bzw mit denen arbeitet... gibt es da eine möglichkeit das die karte 16 lanes nimmt das mainboard und auch cpu geben alles her was benötigt wird (PCI-E 3.0 und auch 16lanes am PCIE.1slot) oder ist es die karte die nicht mehr als 8 lanes kann,ich weis zum beispiel nicht wer der hersteller ist.(ATI-AIB)zeigt mit GPU-Z als supventor an... ich hoffe ihr könnt mir helfen und verbeleibe mit besten grüssen aus der landeshauptast von thüringen... Thomas Gemein