„Grafikkarte für altes Mainboard“

Ich würde nicht hier fragen, wenn ich nicht Eure Meinungen haben möchte.

Der Rechner ging gestern ohne Zutun/Updates etc. in den Neustart.

Anschließend bekam ich ihn auch nicht wieder ins Windows.

Er startete jedes mal vor der Login-Maske neu. Reset half nichts. Lange Ausschaltknopf half auch nichts. Nebenbei lief der Lüfter der Grafikkarte auf volle Pulle.

- Strom gekappt.

- Grafikkarte aus und wieder eingebaut

- Neustart, PC lief wieder

Danach lief er ca. 30min bis ich ausgemacht habe. Was habe ich in der Zeit getan. Windows Update (Win10) geprüft. Es war nur so ein Vorschauupdate verfügbar, der Rest ist immer aktuell. Dieses habe ich noch installiert.

* Randbemerkung: Seit ca. 1 Jahr läuft der Lüfter der GraKa nach dem Ausschalten des PC noch ca. 5 Sek. nach. netzteil/LEDs alles aus, nur der Lüfter läuft noch noch.

Was mache ich?

Nur Office! Spiele, wenn dann mal SimCity oder Sudden Strike. 1x im Jahr. Ich spiele nicht.

Das Board hat aber keine Onboard sonst würde ich einfach die Graka ausbauen.