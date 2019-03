„Wie geht eine Videowall mit 4 Monitoren?“

Spontan dazu gefunden aus dem Datenblatt:

"Important: When using Mini DisplayPort-to-singlelink DVI adapters, quad output is divided into two pairs (displays 1 and 2, and displays

3 and 4). The displays used in each pair must be identical (with the same manufacturer and model number) and must be identically

configured (with the same resolution). The pairs do not have to be identical to each other, however."

"1. A MD Eyefinity technology supports up to six DisplayPortTM monitors on an enabled graphics card. Supported display quantity, type and resolution vary by model and board design; confirm specifications with manufacturer before purchase. To enable

more than two displays, or multiple displays from a single output, additional hardware such as DisplayPort-ready monitors or DisplayPort 1.2 MST-enabled hubs may be required. Maximum two active adapters supported. See www.amd.com/

eyefinityfaq for full details."

https://www.amd.com/Documents/ATI_FireMV_2460_Data_Sheet.pdf

Klemm die Bildschirme nativ über DP an. Mit Adaptern auf DVI und HDMI gibt es Einschränkungen.