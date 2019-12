„Videokonvertierung - M?chte Untertitel auf komprimiertem Film“

Hallo Leute!



Ich suche Jemanden, der mir ein bisserl helfen kann!



Folgendes:



Habe einen Film heruntergeladen (ca. 11 Gb, mkv-Datei). - Diesen m?chte ich gerne in mp4 oder avi oder - egal was - komprimieren, w i c h t i g dabei ist, da? die Geschichte von 11Gb auf KLEINER = ca. 2 Gb "zusammengeschrumpft" wird. Qualit?tsverlust ist mir dabei - relativ - egal; habe derartige Komprimierungen in der Vergangenheit bei zahllosen Gelegenheiten schon gemacht und bin mit dem Ergebnis zufrieden.



Mein k o n k r e t e s Problem atm. ist, da? ich es einfach nicht schaffe den Untertitel des urspr?nglichen Filmes mit auf den Komprimierten Film "hin?berzuretten".



Folgende Programme - Freeware sollte es schon sein (!) - benutze ich:



.) Xmedia Recode 3.4.5.2 64bit



.) Format Factory 4.7.0



Da die Komprimierung von 11Gb auf ca. 2Gb (oder kleiner) im Schnitt ca. 3 3/4 - 4 Stunden dauert, und ich nach ca. 2 Tagen "Herumprobierens" einfach dem "Ersch?pfungstode" ;-) nahe bin, wende ich mich nun an Euch :-).



System: WIN 7 Ultimate 64.



Lg,



Karl34