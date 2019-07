TV per HDMI am PC: Bild ruckelt

Hallo, Leute!

Ich möchte meinen PC mit dem TV verbinden, um dort (am TV) zu arbeiten, als wäre es der PC-Monitor (Anwendungen, Videos, Spiele).

Grafikkarte ist eine neue PowerColor Radeon RX 580 V2 Red Devil (8 GB, GDDR5).

TV ist ein Philips 32-Zoll-LCD. Verbunden habe ich beide mit einem 5m-HDMI-Kabel (mit allen erforderlichen Standards).

Das Problem: Wenn das Kabel eingesteckt ist, ruckelt das PC-Bild auf beiden Geräten. Ziehe ich das Kabel raus, ist das Bild am PC-Monitor wieder normal. Das ist bei jedem HDMI-Kabel so. Ich habe mehrere ausprobiert.

Das scheint ein ziemlich weit verbreitetes Problem zu sein. Viele User beklagen sich darüber, aber mit Google konnte ich keine Lösung finden.

Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee, wie ich das Ruckeln abstellen kann? Denn so kann ich keinesfalls arbeiten.

Das Bild friert immer für eine Sekunde ein und springt dann weiter.

Außerdem scheint diese Art der Wiedergabe die Grafikkarte ziemlich anzustrengen, denn nach etwa einer Minute Video-Wiedergabe am TV springt der Lüfter der GraKa an, was bei der Wiedergabe am PC nie passiert (nur bei Spielen).



Mechanisch scheint alles ok zu sein. Kabel korrekt eingesteckt, alle Hardware-Elemente arbeiten sonst problemlos. AMD-Grafiksoftware und alle Treiber sind auf dem neuesten Stand. Im Windows- und Radeon-Menü werden beide Geräte korrekt erkannt und angezeigt. Das Bild ist "geklont", so daß beide Bildschirme dasselbe anzeigen.



Wie gesagt, das Problem scheint weit verbreitet zu sein, trotzdem konnte ich im Netz keine Lösung finden. Nicht mal die Ursache ist klar. Kann jemand von Euch helfen?