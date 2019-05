SOS aka Rette_mein_Gehirn aka Kaufkrampf 32" 4k UHD Monitor

Moin Allerseits,



Ich bin (leider immer noch) auf der Suche nach einem 4k/ UHD Monitor.



Meine Frau hat vor kurzem diesen hier bekommen:

Philips 276E8VJSB - 69 cm (27 Inches BILDSCHIRM-DIAGONALE), LED, IPS Panel, 4K UHD.



Kein Backlight Bleed, keine festgefrorenen Subpixel, relativ gute Farbtonwiedergabe, kein ghosting Effekt wie öfter bei IPS üblich. -Sie ist zufrieden.



Allerdings ist mir der Monitor, bei 4k Darstellung, viel zu klein.





Hab mir dann diesen hier bestellt:



AOC U3277FWQ MVA Monitor – Silver, Matte Black (31.5zoll BILDSCHIRM-DIAGONALE 4 K Ultra HD 3840 x 2160 pixels; LCD;, MVA – 3840 x 2160 4 K Ultra HD.





Hätte den Monitor auch beinahe behalten, aber



1.) die Weißdarstellung hatte auch nach etlichen Konfigurations-Versuchen immer ein “Orange/Rot Stich”.



2.) Der Standfuß ist super wackelig.



3.) Als Mac OSX User bin mir nicht sicher ob das auf Win10 anders ist aber:



Der Monitor hat keinen Tageslicht Sensor. Von daher kann man die Helligkeit nur über das OSD Menü via den Tast-Schaltern einstellen. - Dann wackelt der Monitor aber immer wenn man die Bildschirmhelligkeit anpassen will, beim “Knöpfe drücken”.





Was ich brauche:



Bin (leider) noch immer Apple OSX Nutzer und suche einen 4k Monitor 32” für CAD und zur Video Bearbeitung.





Soll haben:



1.) 4k UHD und Größe min. 30" inches DIAGONALE oder gerne auch mehr, bis max 40”.



2.) Panel VA (ausgereifte, grosse IPS oder OLED Monitore gibt es noch nicht in meinem Budget)



3.) Flickerfrei/Flickerfree - Ja, bitte!



Technische Abschweifung falls es interessiert:



Leider kocht da jeder Hersteller seine eigene Suppe und die sind meistens nicht sehr transparent in Bezug auf die fabrikfestgesetzte PMW Frequenz “gekoppelt” mit den Bildsschirm-Helligkeitsstufen.



- Bei vielen LED Monitoren funktioniert “Flickerfree” nur wenn der Bildschirm auf fast ganz oder ganz hell (100%) steht.



Also hat man als PC-Nacht-Eule dann wahlweise entweder Kopfschmerzen vom Flickern wenn die Hintergrundsbeleutung zu dunkel eingestellt wurde, oder halt Kopfschmerzen vom zu hellen Bildschirm.





Alternativ zur PMW Dimmung gibt es Gleichstrom-Dimmung Steuerungen, ich habe aber bisher noch keinen Monitor gefunden der so beworben wurde. ( - Liegt möglicherweise an meinem Budget.)





4.) Monitor mit Fernbedienung? - (Dies wäre meine Lieblingslösung.)

oder

Monitor mit OSD Menü schaltbar mit der Maus (unter Apple OSX)



oder

Monitor mit Schalttastern um die Helligkeit zu regeln, ohne vorher ins OSD zu müssen!?!



oder

einen Monitor dessen Helligkeit unter OSX mit der Apple-Tastatur gesteuert werden kann?







5) Wäre ganz nett zu haben: 99% sRGB Abdeckung oder so um die 90% Adobe RGB





6.) Muss haben: HDCP 2.2





7.) Preis bis max.700 Tacken(bin auch bereit einen Warehaus Deal/Rückläufer zu probieren)





8.) Freesyn, Nvidia Sync, AnyStync is mir wurscht und HDR, USB C / PiP und Kabelmanagement etc. ... ist mir auch nicht wichtig.







Ich bin in Versuchung diesen hier zu probieren:





(zirka 400 Euros) Acer ET322QK



Leider hat der auch keine einfache Helligkeits-Verstellungs-Option ausser via dem OSD Menü. Des weiteren ist das Test Fazit von der CT’ und von einem anderem Outlet speziell auch in Bezug auf “Beleuchtung” leider nicht berauschend :

www.testberichte.de/p/acer-tests/et322qk-testbericht.html#produkt-testberichte





Ich hoffe auf alternative Vorschläge oder Erfahrungsberichte zu einem 32” 4k UHD Monitor oder auch grösseren 4k UHD Monior und bin mir bewußt, daß ich bei der Produktwahl wegen des relativ knappen Budgets einen/mehrere Kompromiss/e eingehen werden muss (da ich nicht bereit bin eine Niere zu verkaufen).







LG,

Rick







P.S.:



Ich habe bisher insgesamt zirka 20 Stunden auf der Regenwaldwebsite (und im Netz zum recherchieren) verbracht um einen guten Monitor zu finden und bin wirklich am Ende meiner Weißheit.