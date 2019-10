Micrsoft Wireless Display Adapter wird an HDMI am TV nicht erkannt

Hallo Experten,

Habe den MWDA am TV Grundig 32 VLE 565 BG an HDMI1 und USB angeschlossen, in den Einstellungen Installation (HDMI-Geräteliste) wird der Adapter jedoch nicht erkannt und auch nicht in der Signalquellenauswahl! Somit ist auch keine Verbindung von PC/Tablet (beide aktuelles Windows 10 1903 mit Miracast-tauglichem WLAN) möglich!

Habe sowohl den TV-internen USB-Anschluss als auch separat über USB-Netzteil probiert.

Woran kann das liegen?

Verbindung MWDA an HDMI-Eingang PC-Monitor (DELL ST2402L) funktioniert!

LG Raimund