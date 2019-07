Mein großer Monitor hängt wegen Augenproblemen über HDMI am Laptop. Wenn PC und LAPtop laufen und ich in den Einstellungen den großen Monitor auswähle weil ich mit dem PC arbeiten will, wird der Monitor blau und nur der Laptop Monitor ist in Betrieb.

Der PC hat eine Geforce 8400 GS Grafikkarte.

Der Laptop eine Intel UHD Graphics 620 und eineGeforce MX 150.

Geht das auch ohne PC-Umschalter?