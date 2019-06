It must install nvidia graphic driver ver 391.01 or latest version when using AMD Raven Ridge CPU and nVidia graphic card

https://de.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH#down-bios

https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/raven_ridge

https://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/131507/de

und der ist auf der Treiber CD der Gigabyte 1060 6b OC Windforce edition eher nicht drauf, sondern ne ältere Version.

Das Bios 7A38vAG sollte da allgemein mindestens drauf sein.

Ein Ryzen 5 2400g ist da übrigens absolut suboptimal!

https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2600-yd2600bbafbox-a1804462.html?hloc=at&hloc=de

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+2600&id=3243

https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+5+2400G&id=3183

ist viel schneller und gibts gerade im "Ausverkauf".