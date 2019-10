„Grafikkarte 8 Pin-Anschluß“

Moin

dann hast du vielleicht einfach mal nur Glück gehabt. Klar gibt es 8 Pin bei 500W Netzteilen der Marke Chinaböller. Aber ein Chinaböller ist eben ein Chinaböller . Von Qualität kann man da nicht sprechen ... kann gutgehen, muss es aber nicht ... und die Wahrscheinlichkeit, das es kaputt geht ist auf Grund der minderwertigen, billigen Komponenten und deren Verarbeitung deutlich höher als bei "Markenware". Irgendwie muss der günstige Preis ja zustande kommen.

Aber du kannst natürlich machen, was du möchtest. Meine Erfahrung ist ehr entgegen deines Kenntnisstands. Und deshalb kann und will ich keinem zu einem Chinaböller raten, die du so gerne verbaust, und denen du den Vorzug vor Platin Netzteilen gibst (lül).

Man braucht bestimmt kein Platinum Netzteil, aber einen Chinaböller qualitativ darüber einzordnen ist an Absurdität kaum zu überbieten.

Egal. Erst mal abwarten, ob wanze2 die Systeminfos mitteilt.