„4k-Monitor 27-Zoll mit VESA“

Moin liebe Nicklesianer,

aus unerfindlichen Gründen interessiere ich mich in letzter Zeit für 4k-Monitore. Bisher habe ich einen 22-Zoll-FullHD-Monitor im Einsatz, der ist jetzt auch schon 10 Jahre alt.

Natürlich könnte ich mir auch einfach einen größeren FullHD-Monitor kaufen, aber es würde an der zur Verfügung stehenden Pixelfläche nichts ändern.

Der Monitor dürfte maximal 27-Zoll groß sein (evtl. auch 28-Zoll) und bräuchte unbedingt eine VESA-Halterung, da ich ihn an die Wand hängen will, wodurch auch der Abstand etwas größer wird.

Mein PC hat eine GeForce GTX 1060 verbaut, damit sollte 4k prinzipiell möglich sein, mir geht aber aber auch weniger um 4k-Gaming in höchster Qualität.

Windows 10 habe ich als Betriebssystem, also gewisse Skalierungen sind möglich, nur spannend werden ältere Programme.

Leider gibt es bei einschlägigen Elektronikhändlern kaum bis gar keine Auswahl an 4k-Geräten, so dass es schwer ist, so was sich mal live anzuschauen.

Könnt ihr Geräte in Preisklassen, die einem nicht unbedingt ein riesiges Loch in die Geldbörse reißen, empfehlen, oder sagt ihr eher, das man noch abwarten soll?