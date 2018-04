Habe aktuell eine AMD Radeon HD 6850 in meine PC am werkeln - die Lüftung dreht recht zügig hoch - was sicherlich auch zum Teil an der GraKa liegt.

Nun überlege ich anstelle der >100 Watt eine 50 Watt Karte einzubauen - eine Radeon RX 550 mit 4 GB; Leistungsmässig dürfte da ja kaum etwas passieren:

https://www.pc-erfahrung.de/hardware/grafikkarte/vga-grafikrangliste/grafikkartenvergleich-desktop.html?gpuids=289,1380

oder mache ich einen Denkfehler ?