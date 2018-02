„Monitor Dell U2412M funktioniert nicht richtig mit KVM-Switch“

Hallo, ich habe mir gerade ein System aus 2 PCs zusammengestellt und diese über einen KVM-Switch (Uniclass UDV-CP02A) per DVI-Kabel verbunden. Das funktioniert mit meinem alten Monitor, einem Samsung SyncMaster 205BW, einwandfrei. Aber eigentlich wollte ich einen anderen Monitor, den Dell U2412M verwenden. Wenn ich den anschließe, bekomme ich vom ersten PC (läuft mit Win7 pro 64bit) die Startsequenz bis zum Punkt "Windows wird gestartet" mit dem Microsoftlogo angezeigt, vom zweiten PC (läuft mit Win10 pro 64bit) gar nichts. Danach bleibt der Bildschirm dunkel, es zeigt sich nur eine kurze Meldung "Power-Safe-Status" (oder so ähnlich).

Ich habe dann meinen alten Monitor wieder angeschlossen, d.h. nur DVI- und Stromkabel am Dell ab und am Samsung dran. Verkabelung an den PCs und am Switch blieb unverändert. Angeschaltet und alles lief einwandfrei.

Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte bzw. wie ich den Dell doch zum laufen bringe? Ich würde schon gerne mit dem größeren Monitor arbeiten.

Danke & Gruß kugelkolibri