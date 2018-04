LCD Fernseher, Bildaufbau

Beim Studium der Artikel zur Thematik: Wie funktioniert ein LCD-Bildschirm ergaben sich f?r mich einige Fragen.

Bei einem LCD besteht ein Element (oder auch Pixel) der Anzeige aus einer Fl?ssigkristallschicht zwischen zwei transparenten Elektroden und zwei Polarisationsfiltern.



Da die Durchl?ssigkeit der LCD-Zellen ?ber die Spannung an den Elektroden gesteuert wird, setze ich voraus, dass zwischen der Ansteuerungselektronik im Fernseher und dem Bildschirm eine analoge Signal?bertragung erfolgt.

Bei einem UHD-Fernseher m?ssten das in der Sekunde 2 Milliarden Spannungsimpulse sein. Wie gelangen sie an die Elektroden? Die Verbindungen zum Display werden meines Wissens ?ber Zebrastreifen hergestellt mit nur wenigen 100 Kontakten. Die Leiterbahnen zu den einzelnen Elektroden m?ssen in 2 Ebenen angeordnet sein. Wenn zu jedem Element noch ein D?nnschichttransistor geh?rt, noch mehr Ebenen.

Ich fand folgende Aussagen:

Die Innenseiten zweier sehr d?nner Glasplatten (Substrate) sind mit einer transparenten Elektrodenschicht (Indium-Zinn-Oxidschicht, ITO) ?berzogen, dazwischen befindet sich die Fl?ssigkristallschicht von weniger als 10 Mikrometer

Als Reaktionszeit einer LCD-Zelle fand ich wenige ms.

Das f?hrt mich auf die zus?tzliche Frage, wie man 2 Glasplatten der Abmessung von ?ber 1 m bis auf 10 Mikrometer genau gegeneinander positionieren kann.