„Grafikkarte deffekt? Seltsamer Fehler“

Hallo,

ich habe hier einen kuriosen Fehler und die Sache schon ein wenig eingegrenzt, komme jetzt aber nicht weiter.

Der PC fror mitten im Betrieb plötzlich ein inklusive Mauszeiger. Das war das erste Mal (Der PC ist schon ~ 5 Jahre alt)

Ein Neustart geht bis zum drehenden Windowslogo, danach bleibt alles Schwarz. Es kommen keine Fehlerpieper. Austausch von RAM hat nichts geändert.

Der Start im abgesicherten Modus funktioniert - was mich darauf brachte, dass es an der Grafikkarte liegen könnte. Jetzt habe ich aus Versuchsgründen diese mal deaktiviert - der PC fährt jetzt wieder normal hoch. Die Grafikkarte ist eine GeForce GTX 770.

Danach habe ich die Treiber deinstalliert und die neusten neu installiert. Und schon hatte ich wieder das selbe Problem. Was ebenfalls seltsam ist, wenn ich trotz dunklem Schirm mein Windows Passwort eingebe, scheint "etwas" zu passieren. Ich sehe am linken Bildschirmrand kurz ein Flackern - es scheint fast so, als würde das System neu starten, aber der Schirm bleibt dunkel...

Das Betriebssystem ist ein Windows 10 Pro 64bit - 16 GB Arbeitsspeicher, GTX 770 und eine E-3-1230 @3,30 GHz 4Kerner. Das OS liegt auf einer SSD, der Rest auf einer 500 GB HDD.

Ist die Grafikkarte im Eimer? Oder gibt es noch einen Weg, da was zu machen? Irgendwer eine gute Idee?

lg