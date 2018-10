„Das ist der Hammer“

Am Ende gilt wie so oft Hirn einschalten und zu solchen Phantasiepreisen kann das nun einmal nix Reelles sein. Dafür braucht es auch keinen Erklärbär auf Youtube.



Selbst bei E-Bay wird man für faire Angebote im Direktkauf kaum etwas unter den handelsüblichen Preisen finden. Ab einer bestimmten finanziellen Schmerzgrenze ist so oder so der Gang zum hiesigen Versandhändler oder Laden vor Ort angesagt, vor allem wegen Garantie und der Sicherheit auch das im Karton zu haben, was drauf steht, auch wenn der vermeintlich günstige Preis noch so lockt.



Wenn ich für ein paar Öre Schrott kaufe und vielleicht damit rechne, dass es welcher ist, ist es das Eine. Wenn ich aus welchem Grund auch immer üblicherweise hochpreisige Ware für Dumping kaufe, muss faktisch etwas faul sein...