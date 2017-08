Wärmeproblem mit Grafikkarte

Hallo alle zusammen,

ich habe ein Wärmeproblem mit der Graka. Es ist eine "3072 MB ATI AMD Radeon R9 200 Series" unter Windows 10. Seit ein paar Tagen geht die Temp. bei Start eines Spiels sehr schnell auf 75°. Dabei ist das Spiel von der Grafik her nicht mal sehr anspruchsvoll. Die Lüfter der Graka laufen beide. Auch alle anderen Lüfter. In der Front 2 "120er"zum ansaugen, am Seitenteil 2 "120er" und in der Rückwand 1 "120er" zum rausblasen der Luft. Die Lüfter sind an einer Lüftersteuerung angeschlossen und manuell auf 100% gestellt. Trotzdem. Kabel sind auch keine im Weg. Der untere Lüfter in der Front sitzt bautechnisch vor den Festplatten. Richtig herum laufen sie auch und auch die Lüfter und Filter sind sauber. Warum wird das Ding dann so heiß? Die Temp.anzeige durch "Speccy". Ich habe leider keine Idee dazu.

MfG

Cruser