„Standby OK, Neustart defekt?“

Hallo Leute,

mein Monitor spinnt. Vorgestern das erste Mal.

Rechner mit Monitor über Steckdosen-Leiste eingeschaltet

(beide Geräte hängen an der gleichen Stromleiste).

Rechner fährt hoch,

Monitor schaltet dabei die gelbe Standby LED an (das ist noch normal),

nach ca. 1 Sekunde wechselt die Farbe auf Blau (auch das ist normal),

und dann geht sie an und aus (Blinkt blau, man hört auch ein leises klicken im Monitor).

Auch ca. im Sekunden-Takt (und das ist nicht normal).

Nach einigen Malen herumdrücken (ca. 20 bis 30 Sekunden lang) auf den Funktionstasten, um ins Display-Menü zu kommen, ist plötzlich der Windows Desktop wieder da.

Und das dann solange ich den Rechner anlasse.

Erst wenn ich ihn ausschalte, die Steckdosen-Leiste abschalte und wieder neu hochfahre, das selbe Spiel.

Wenn ich aber den Monitor im Standby lasse (auch über Nacht),

funktioniert alles.

Es kann sich dabei doch nur um das interne Netzteil (Elko, Sicherheitsschaltung) handeln, oder?

Kennt sich jemand damit aus?

Kann der Fehler noch näher beschrieben werden?



Hier noch die technischen Daten:

Monitor: IIyama PLE2407HDS,

ca. 5 Jahre alt,

GraKa: Nvidia GTX 969,

Signal : über DVI,

Energiesparmodus: komplett deaktiviert

Für eure Mühe vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Berlin.

mfg gdh