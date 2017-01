„LG Monitor geht ständig in den Energiesparmodus“

Hallo Leute,

ich hab ein blödes (scheinbar sehr häufiges) Problem mit einem LG Monitor, Modell Flatron W2261VP. Der Monitor geht , wenn ich ihn an den PC anstecke (über DVI) und einschalte, sofort in den Energiesparmodus, egal was ich mache, d.h. der Bildschirm bleibt schwarz. Also auch wenn ich den PC einschalte und erst dann den Monitor, oder eben umgekehrt. Kann diesen Energiesparmodus auch nicht deaktivieren, gibt in den Menüeinstellungen des Monitors keinen Punkt dafür.

Komischerweise funktioniert der Monitor einwandfrei, wenn ich ihn nur an ein Mainboard + Grafikkarte + RAM + Netzteil anschließe, also dann kann ich problemlos alles auf dem Monitor sehen (BIOS, usw.).

Hat jemand vl. eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte?