kein Signal nach Windows-Start

Liebe Nickles-Gemeinde, nach längerer Zeit habe ich mal wieder ein Hardware-Problem. Zunächst mal die Eckdaten: GA-Z87-HD3, intel core i5, Win 7 64bit und jetzt die neue Grafikkarte: asus strix gtx960-dc2oc-2gd5. Die habe ich mir gebraucht gekauft und sie scheint in Ordnung zu sein.

Jetzt das Problem. Ich habe die alten Treiber deinstalliert und die interne Grafik im Bios deaktiviert, neue Karte rein, Windows fährt hoch (in 640 Auflösung oder so), Treiber installiert, Neustart. Wenn jetzt der Moment kommt, in dem Windows startet, kommt nicht mehr diese Windows-7-Fenster-Animation und dann bleibt der Bildschirm schwarz. Ich höre noch am Klang, dass Windows hochfährt und kann mich sogar "blind" anmelden, aber aus der Karte kommt kein Signal.

Treiber-Problem? BIOS-Einstellungen...?