„Kann der DVI-Port defekt sein?“

Hallo Leute!

Folgendes: Ich habe eine gebrauchte Radeon HD7750 (http://xfxforce.com/en-us/products/all-previous-gpus/amd-radeon-hd-7750-core-edition-fx-775a-znj4) bei Ebay gekauft. Dann habe ich meinen Monitor an den DVI-I-Port angeschlossen. Der Monitor ist ein Philips 170C. Das Kabel hat auf der Monitorseite einen VGA-Anschluss und auf Grafikkartenseite einen DVI-A Stecker. Der Monitor wird auf diese Weise nicht erkannt. Als wäre er nicht angeschlossen. Sobald ich ihn mit einem VGA zu VGA-Kabel mit der Grafikkarte verbinde erscheint ein Bild. Wenn ich die Karte in einen anderen Rechner einbaue ändert sich nichts. Andere Monitore funktionieren (mit Adapter) auch nicht am DVI-Port. Der HDMI-Anschluss funktioniert übrigens. Es fehlt nur noch der Versuch einen Monitor mit DVI-D-Anschluss zu verbinden. Den ich leider nicht besitze. Bestände da Hoffnung? Oder kann es sein das nur der DVI-Anschluss kaputt sein könnte? Gut, es kann alles sein, aber was haltet ihr davon?

MfG

Alexander