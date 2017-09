Graphikkarte, oder Adapter zu HDMI

Ich möchte meinen PC anstelle einem normalen Bildschirm mit einem Fernseher über HDMI verbinden. Da gibt es ja eine Unmenge von Möglichkeiten. Was könnt ihr mir als Experten raten. Ich bin schon etwas älter und habe auch nicht soooo viel Ahnung von PC.

Mein PC hat USB 2 zur Verfügung. Oder ich müßte eine neue Graphikkarte einbauen. Zu was würden sie mir raten ? Amliebsten wäre mir ein USB Adapter. Kann das funktionieren ? Wieviel Geld müßte ich denn anlegen ? Die Preise sind ja von ganz klein bis in den

Himmel ?

Für Antworten vielen Dank im Voraus.