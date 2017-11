Hallo,

ein Bekannter will seinen Pc an den neuen 4k-Monitor (sorry im Titel steht fälschlicherweise Fernseher) anschließen und Fotos in der bessten Auflösung bearbeiten.

Frage:

Sein PC hat einen PCI-E 2.0 Slot. Ist hier jede x-beliebige Grafikkarte mit 4K Unterstützung ausreichend (z.B. GT 1030 mit 2GB RAM) oder muss es was besseres sein?

Er will nicht (kaum) Filme schauen und Gamen ist auch kein Thema