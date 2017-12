„Grafikkarte aufrüsten - aber welche?“

Hallo, ich soll den PC meines Neffen aufrüsten, damit er das Spiel Call of Duty - WWII besser spielen kann (er klagt über Aussetzer und Ruckler). Der PC ist mit einem AMD FX8350 Prozessor, einem AsRock 970Extreme3 R2.0 Mainboard, 16GB RAM und einer Sapphire R9 270X 2GB Grafikkarte ausgestattet (Zusammenbau 2013). Ich halte die Grafikkarte für den Engpass und will sie gegen eine mit mind. 4GB austauschen.

Wenn ich die Empfehlungen für CoDWWII zugrundelege, würde es auf eine RX580 oder eine GTX1060 hinauslaufen. So viel Geld (ca. 300 Euro) will ich aber eigentlich nicht investieren. Würde es nicht auch ausreichen, eine Grafikkarte mit 4GB Speicher einzubauen, auch wenn die älter ist? Ich weiß leider nur, dass die Grafikkarte bei Spielen sehr wichtig ist, aber mit den genauen Zusammenhängen bzw. was da wirklich sinnvoll ist, kenne ich mich überhaupt nicht aus (spiele selber nicht).

Welche anderen Karten sind noch geeignet? Hinweis: Der PC hat ein Aerocool V3X Miditower-Gehäuse in dem für große/lange Grafikkarten nicht genug Platz ist. Die verbaute R9 270X ist ca. 23cm lang und da ist es schon sehr eng. Die neue Karte sollte höchstens gleich lang sein.

Danke und Gruß kugelkolibri