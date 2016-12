„Monitor schaltet sich beim Spielen ab“

Hallo,

habe seit 2 Tagen plötzlich (es wurde nichts verändert) folgendes Problem mit meinem Spiele-PC:

Nach wenigen Minuten (2 - 10min) in einem beliebigen 3D-Spiel oder Grafikbenchmark wird der Monitor schwarz und geht in den Standby-Modus. Der PC läuft aber anscheinend noch, denn Töne oder Musik in einem Spiel sind weiterhin zu hören. Ich kann dann nichts weiter machen als den PC auszuschalten (oder resetten), woraufhin er wieder hochfährt als wäre nichts gewesen. Nur in der Ereignisanzeige steht dann dass das System unerwartet heruntergefahren wurde. Manchmal steht davor eine Warnmeldung, dass der Anzeigetreiber "nvlddmkm" nicht mehr reagiert hat und wiederhergestellt wurde - aber nicht immer.

Ich dachte das Problem könnte mit meinem Mainboard zu tun haben, da das noch andere Zicken hatte, und habe es getauscht. Half aber nichts.

Anschließend habe ich den aktuellsten Grafiktreiber installiert, später nochmal restlos entfernt und neu installiert - keine Änderung.

Temperaturen scheinen alle im grünen Bereich zu sein, CPU geht beim Spielen nicht über 50°C, Grafikkarte max. 75°C. Es ist auch kein Staub im PC.

Google rät zu dem Problem mit dem Grafiktreiber, die Stromspareinstellungen der Grafikkarte auf maximale Leistung zu setzen, und die TimeOut-Einstellungen des Grafiktreibers im der Windows-Registry zu ändern. Auch das brauchte nichts.

Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es ein Softwareproblem ist, denn es wurde wie gesagt in den letzten Wochen nichts verändert.

Bevor ich jetzt auf gut Glück Grafikkarte oder Netzteil tausche: Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?

System:

CPU: Core i7-4790K mit Scythe Mugen 4 Kühler

Mainboard: jetzt Gigabyte Z97-HD3 (zuvor MSI Z97M-G43)

Grafikkarte: Palit GTX970 Jetstream

Netzteil: BeQuiet Straight Power 10, 500W

Betriebssystem: Windows 8.1 Pro 64Bit