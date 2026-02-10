Think Centre mit i3-7100t ausreichend für Medienserver?

Moin,

ich habe hier mal Testweise einen alten PC (mit Ryzen5-2400G) als Medienserver laufen, das Ganze mit Truenas Scale und Jellyfin. Läuft eigentlich gut, nur ist mir der PC einfach zu groß und ich habe keinen passenden Platz für den. Auch der Stromverbrauch ist mir zu hoch.

Jetzt kann ich für Lau einen Think Centre bekommen, der hat eine i3-7100t CPU, 8GB RAM und eine 256GB M.2. Schön klein und Stromverbrauch ist geringer.

Den RAM würde ich auf 16GB erhöhen. Die M.2 dann für Truenas und evtl. einen Teil davon alsCache? Für die Medien eine 3TB HDD in externem Gehäuse über USB.

Kann man das so machen? Da hängt dann nur 1 TV dran. 4k Inhalte gibts auch nicht.

Gruß Michael