Userin hat auf dem Flohmarkt einen "Gaming PC" gekauft...

Der als Gaming PC ausgewiesene Mini Tower hat, wie die Userin zuhause gesehen hat, eine schräg eingebaute 128GB NVMe drin.

Windows 11 ist drauf aber ohne Lizenz.

Es zeigt wohl einen Ryzen 3 3200G an

Motherboard A320M oder so.

Am Tag daruf zurückgeben ging nicht, da der Typ nicht mehr da ist.

Den Preis will sie nicht rausrücken

Immerhin hat sich der Nachbar bereit erklärt für den Sohn einen brauchbaren Gaming PC vorzuschlagen und den vom Flohmart als Ersatz für den uralten PC im Hause zu ersetzen.

( Erstaunlicherweise funktioniert die schräge NVMe ohne mini Schraube , bis eine besorgt wird )

Ich will Flohmärkte nicht schlecht machen, bin so schon an recht gute Grafikkarten herangekommen.