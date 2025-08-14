suche ein macbook 16 zoll

Hat jemand einen kauftipp ? Ich würde gerne ein 16 zoll macbook kaufen. Es soll ein geschenk sein
Es soll ein geschenk sein
Du hast anscheinend genügend Knete. ;-)
Soll das Book neu oder gebraucht sein?
Wiederaufbereiteter Leasingrückläufer?
https://www.lapstore.de/search.php
Für Neuware wirst du mindestens einen kleinen bis mittleren vierstelligen Betrag hinlegen müssen.
https://www.apple.com/de/shop/buy-mac/macbook-pro/16-zoll
edit:
Ich habe gerade erst bemerkt, dass du in der Rubrik "Gebrauchte Computer" gefragt hast.
Damit erübrigt sich meine Frage nach einem neuen Computer.