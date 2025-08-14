Gebrauchte Computer und Zubehör 105 Themen, 1.605 Beiträge

suche ein macbook 16 zoll

mudsharkz / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Hat jemand einen kauftipp ? Ich würde gerne ein 16 zoll macbook kaufen. Es soll ein geschenk sein

schoppes
Es soll ein geschenk sein

Du hast anscheinend genügend Knete. ;-)
Soll das Book neu oder gebraucht sein?
Wiederaufbereiteter Leasingrückläufer?
https://www.lapstore.de/search.php 

Für Neuware wirst du mindestens einen kleinen bis mittleren vierstelligen Betrag hinlegen müssen.
https://www.apple.com/de/shop/buy-mac/macbook-pro/16-zoll 

edit:
Ich habe gerade erst bemerkt, dass du in der Rubrik "Gebrauchte Computer" gefragt hast.
Damit erübrigt sich meine Frage nach einem neuen Computer.

"Früher war alles besser. Sogar die Zukunft." (Karl Valentin)
