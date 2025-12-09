Gebrauchte Computer und Zubehör 108 Themen, 1.664 Beiträge

Preiseinschätzung für Lenovo L480 (20LS001AGE) gesucht...

michel9 / 2 Antworten

Moin,

ich habe das oben genannte 14" Notebook hier und weil es eigentlich über ist möchte ich es verkaufen. Bin mir aber nicht sicher was ich dafür nun als VHB-Preis ansetzen sollte.

Das Lenovo hat einen i5-8250U@1.6GHz (1.80 GHz)

16 GB DDR4-2400 Ram 

CPU Grafik Intel UHD 620

256 GB M.2 NVME (LENSE)

Installiert + Aktiviert ist Windows 11 Pro (25H2), am 13.10.25 neu Installiert.

Zum Notebook gibt es die originale Dockingstation+135W Netzteil so wie noch ein 2. 65W Netzteil das ohne das Dock benutzt werden kann.

Gebrauchsspuren hat er so gut wie keine, weil er wenig benutzt wurde. Ne Tasche gibts auch noch dazu ;-)

Würde mich mal interessieren was Ihr dafür geben würdet. Ich werde ihn aber hier im näheren HH-Umland inserieren, weil ich ihn gerne vorführen möchte vor dem Verkauf.

Gruß michel9

Arbeiten am Computer ist wie U-Boot fahren...machst Du die Fenster auf,fangen die Probleme an.
gast1000
Mach dich mal hier schlau wegen des Preises...

https://www.kleinanzeigen.de/s-lenovo-l480/k0

Leider ist dein Prozzi etwas schwach...

Gruß

Kein Backup? Kein Mitleid!
michel9
Moin,

ja...ich weiß die CPU ist nicht die Beste. Aber wenigstens Gen.8 und für Win 11 geeignet. Und es gibt ja auch noch Linux...

Aber so 200-250 als VB werd ich wohl mal ansetzen, mal schauen was da passiert.

Gruß michel9

Arbeiten am Computer ist wie U-Boot fahren...machst Du die Fenster auf,fangen die Probleme an.
