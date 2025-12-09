Preiseinschätzung für Lenovo L480 (20LS001AGE) gesucht...

Moin,

ich habe das oben genannte 14" Notebook hier und weil es eigentlich über ist möchte ich es verkaufen. Bin mir aber nicht sicher was ich dafür nun als VHB-Preis ansetzen sollte.

Das Lenovo hat einen i5-8250U@1.6GHz (1.80 GHz)

16 GB DDR4-2400 Ram

CPU Grafik Intel UHD 620

256 GB M.2 NVME (LENSE)

Installiert + Aktiviert ist Windows 11 Pro (25H2), am 13.10.25 neu Installiert.

Zum Notebook gibt es die originale Dockingstation+135W Netzteil so wie noch ein 2. 65W Netzteil das ohne das Dock benutzt werden kann.

Gebrauchsspuren hat er so gut wie keine, weil er wenig benutzt wurde. Ne Tasche gibts auch noch dazu ;-)

Würde mich mal interessieren was Ihr dafür geben würdet. Ich werde ihn aber hier im näheren HH-Umland inserieren, weil ich ihn gerne vorführen möchte vor dem Verkauf.

Gruß michel9