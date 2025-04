HDD wird erkannt, SSD nicht (mehr)????

Hi Leute,

ich bin mit meinem Latain am Ende.



Hier steht ein DELL Latidude 6530 aus 2014. Gestern Abend hatte ich dort die Systemplatte, eine 256GB SATA SSD ausgebaut und eine 1TB rein. Im Anschluß W 11 24H2 draufgespielt, das lief prima. Dann kam ich auf die Idee mal ein Linux drauf zu machen. Also baute ich die alte 256er wieder ein, und installierte dort LINUX Mint drauf. Auch das lief. Heute gabs die erste Überaschung: Beim Starten kam ein Fehler mit dem Hinweis Partionstabelle defekt. ???



Naja, also wieder die SSD mit Windows rein.... keine Änderung... Ins BIOS: Alles auf Standard zurückgesetzt??? Wieder UEFI und TPM und Security Boot eineschaltet, keine Änderung.



Wieder ins BIOS: Es wird kein primärer Datenträger mehr erkannt. Nochmal die 256er mit LINIUX rein; auch diese SSDer wird nicht erkannt. Also überlegte ich mir wie ich teste ob der SATA Anschluß überhaupt Strom liefert und kam auf die Idee eine alte HDD einzubauen, da hört man ja wenn sie läuft. Die wird ordnungsgemäß erkannt und kann genutzt werden.



Was ist denn da los??? Hat jemand von euch eine Erklärung dafür oder noch besser eine Lösung?