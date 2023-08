Was kann ich für meinen PC noch bekommen?

Hallo Leute,

so langsam wird es bei mir recht eng im Büro. Da ich wohl fast nur noch im HomO arbeite fällt damit mein "Bastelschreibtisch" weg. Somit ist auch mein PC vom "Vorjahr" seiner Heimat beraubt und muss weg.



Es handelt sich um einen Selbstbau mit folgenden Eckdaten:



Prozessor: Ryzen 5 2600

RAM: 16 GB (2x8)

Board: MSI B450 Gamning Plus (BIOS Stand 08.08.2022)

SSD: 265 GB (Neu)

Grafikkarte: ASUS ROG Strix RX VEGA56 OC edition 8GB

Netzteil: Corasair 550VS

Gehäuse: Fractal Design Meshify-c

NT: Corsair 550VS

Herstellerlinks

Gehäuse: https://www.fractal-design.com/de/products/cases/meshify/meshify-c-dark-tempered-glass/Black%20Light%20Tempered%20Glass/



Motherboard: https://de.msi.com/Motherboard/B450-GAMING-PLUS/Specification



Prozessor: https://www.amd.com/de/support/cpu/amd-ryzen-processors/amd-ryzen-5-desktop-processors/amd-ryzen-5-2600



Grafikkarte: https://rog.asus.com/de/graphics-cards/graphics-cards/rog-strix/rog-strix-rxvega56-o8g-gaming-model/





Alle Teile sind in sehr gutem Zustand und zwischen August 2018 und Februar 2019 gekauft. Nix übertaktet oder jemals rummgeschleppt.



Nur: Was kann ich dafür verlangen bzw. realistiisch bekommen? Ich habe so die Marke zwischen 400 und 500€ ins Auge genommen. Oder ist das zu viel?



Es wäre nett, wenn ihr mir eure Einschätzungen geben könntet.



Und falls ihn jemand von Euch brauchen könnte...

Danke und VG

Ralf