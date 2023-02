Netzteil Stzecker bzw. Adapter gesucht

Hallo Leute,



vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp für mich. Also folgendes. Ich hab hier ein Elitebook 8760W. Dabei ist ein Netzteil, so groß wie ein Ziegelstein und soll 200W leisten.Das anschlußkabel endet in einem Hohlstecker dr 7.4x5.0mm. Nun habe ich auch noch mehrere Lenovo/IBM Netzteile mit einem Hohlstecker 7.9x5.4 mm, mit unterschiedlichen Leistungsstufen.



Also dachte ich mir folgendes: Ich such mir einen DC Adapter 7.9x5.4 auf 7.4x5.0 und versuch die Lenovoteile mal, ob die in der Leistung ausreichen. Leider finde ich so einen Adapter nicht.



Vielelicht hat jemand von Euch noch eine Idee, wie ich die Lenovo NT an den HP anschleißen kann. Ich weiß; für 30€ gibt es ein neues NT mit passendem Stecker. Aber ich würde gerne die alten Teile noch vor sie im E-Schrott retten.